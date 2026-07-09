Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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09.07.2026 13:46:44

Richemont Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" belassen. Das Umfeld für die europäischen Luxusgüterkonzerne bleibe durchwachsen, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch in ihrem Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Diese sollten eher verhaltene Geschäftstrends zeigen und daher keine großen Kurstreiber bringen. Die bereits geringe Positionierung der Anleger in LVMH, Kering und Hermes sollte deren Aktienkurse nach unten absichern, wobei das Potenzial nach oben erst einmal begrenzt erscheine. Optimistischer ist die Expertin für Richemont - trotz der schon guten Kursentwicklung seit Jahresbeginn./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Overweight
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
182,90 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
183,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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