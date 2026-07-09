Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" belassen. Das Umfeld für die europäischen Luxusgüterkonzerne bleibe durchwachsen, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch in ihrem Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Diese sollten eher verhaltene Geschäftstrends zeigen und daher keine großen Kurstreiber bringen. Die bereits geringe Positionierung der Anleger in LVMH, Kering und Hermes sollte deren Aktienkurse nach unten absichern, wobei das Potenzial nach oben erst einmal begrenzt erscheine. Optimistischer ist die Expertin für Richemont - trotz der schon guten Kursentwicklung seit Jahresbeginn./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Overweight
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Unternehmen:
Richemont
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
182,90 CHF
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
183,00 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chiara Battistini
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KGV*:
-
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