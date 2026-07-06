SCHOTT Pharma Aktie
|18,88EUR
|1,56EUR
|9,01%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 16 auf 22 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Spezialist für Verpackung und Verabreichung injizierbarer Medikamente habe die Talsohle durchschritten, schrieb Falko Friedrichs am Montag. Für das dritte und vierte Quartal des Unternehmens rechnet er damit, dass das Wachstum Fahrt aufnimmt - begleitet von höheren Margen. Daher geht Friedrichs davon aus, dass zumindest der Mittelpunkt der Zielspanne für das Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird. Ab 2027 dürfte man dann auf Linie liegen mit den eigenen mittelfristigen Ambitionen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,84 €
|
Abst. Kursziel*:
16,77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,53%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
03.07.26
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
25.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
18.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|18,82
|8,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:09
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.