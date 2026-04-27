secunet Security Networks Aktie
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WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens dürften die typische saisonale Schwäche im ersten Quartal belegen, schrieb Andreas Wolf in seinem Ausblick vom Freitagabend. Im Fokus stehe der Auftragseingang - er rechne hier mit einem rund 16-prozentigen Anstieg. Die weltweit zunehmenden politischen Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben unterstützten weiterhin die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
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Unternehmen:
secunet Security Networks AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
254,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
186,20 €
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Abst. Kursziel*:
36,41%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
186,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
36,27%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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