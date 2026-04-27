secunet Security Networks Aktie

186,40EUR 0,20EUR 0,11%
secunet Security Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 09:58:58

secunet Security Networks Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens dürften die typische saisonale Schwäche im ersten Quartal belegen, schrieb Andreas Wolf in seinem Ausblick vom Freitagabend. Im Fokus stehe der Auftragseingang - er rechne hier mit einem rund 16-prozentigen Anstieg. Die weltweit zunehmenden politischen Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben unterstützten weiterhin die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
254,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
186,20 € 		Abst. Kursziel*:
36,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
186,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,27%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

mehr Nachrichten