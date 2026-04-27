HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens dürften die typische saisonale Schwäche im ersten Quartal belegen, schrieb Andreas Wolf in seinem Ausblick vom Freitagabend. Im Fokus stehe der Auftragseingang - er rechne hier mit einem rund 16-prozentigen Anstieg. Die weltweit zunehmenden politischen Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben unterstützten weiterhin die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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