MTU Aero Engines Aktie
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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 421 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in seinem am Montag veröffentlichten Branchenkommentar mit dem Wartungs- und Ersatzteilmarkt. Aus Sorge vor dem Störeffekt der Nahost-Krise und höherer Ölpreise seien davon abhängige Werte aus der Flugzeugindustrie zuletzt schwer belastet worden. Risiken seien jetzt eingepreist, doch am Abgrund stehe der Markt nicht. Safran biete in der Branche das beste Profil von Chancen und Risiken, während Rolls-Royce für Anleger der sicherste Weg sei. MTU habe noch andere Probleme zu lösen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
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Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
350,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
291,90 €
|
Abst. Kursziel*:
19,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
290,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,44%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
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