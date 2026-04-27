Inditex Aktie

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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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27.04.2026 07:44:38

Inditex Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan wertete am Sonntag die aktuellen Branchentrends im Onlinehandel aus. Bei H&M und der Inditex-Marke Zara seien die jüngsten Signale durchwachsen. Die Schweden hätten bereits ihre März-Umsätze veröffentlicht, Inditex den Absatz vom 1. Februar bis 8. März./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52,52 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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