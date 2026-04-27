LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die von Sky News berichteten Gespräche über den Kauf von Ovo Energy könnten das weltweit nach Kundenzahl führende Energieunternehmen schaffen, schrieb Peter Crampton am Montag. Eine solche Transaktion wäre für Eon strategisch sinnvoll. Das Unternehmen habe bereits bei der Restrukturierung von npower bewiesen, dass es schlecht laufende britische Stromversorgungsunternehmen erfolgreich sanieren könne. Kursschwächen bei Eon könnten daher für Kaufgelegenheiten sorgen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:00 / GMT





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