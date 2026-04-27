International Consolidated Airlines Aktie

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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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27.04.2026 09:25:24

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 470 Pence auf "Outperform" belassen. Alex Irving analysierte am Freitagnachmittag, ob Fluggesellschaften die höheren Treibstoffpreise an ihre Kunden weiterreichen können. Die Anhaltspunkte dafür seien schwach, auch wenn Preiserhöhungen für Tickets angekündigt seien. Für die Gewinnmargen gebe es auf längere Sicht den stabilisierenden Mechanismus sinkender Kapazitäten. Als margenstarke Fluggesellschaften mit soliden Bilanzen seien IAG oder Ryanair für solche eine Phase am besten positioniert./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 14:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3,74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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