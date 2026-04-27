FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1610 auf 1531 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe sich einiges geändert, aber nicht die Anlagestory, schrieb Nooshin Nejati in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar zur Berichtssaison der Zahlungsabwickler-Branche. Adyen bleibe der Top-Favorit, nun untermauert durch die erste Übernahme - Talon.One./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET





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