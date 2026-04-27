VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio von 40,5 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Biodiesel sei im aktuellen Umfeld erstmals günstiger als fossiler Dieselkraftstoff, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das günstige Marktumfeld werde ergänzt durch wegweisende politische Entscheidungen, die langfristiges Potenzial untermauerten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Buy
|
Unternehmen:
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,37 €
|
Abst. Kursziel*:
48,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,98%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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24.04.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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24.04.26
|Verbio SE: RED III-Beschluss: starke Marktanreize für kosteneffiziente Erreichung der Klimaziele und sichere Energieversorgung (EQS Group)
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24.04.26
|Verbio SE: RED III decision: strong market incentives for cost-efficient achievement of climate targets and secure energy supply (EQS Group)
|
24.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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23.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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23.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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|25.03.26
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|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
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|Jefferies & Company Inc.
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