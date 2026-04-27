Nordex Aktie
|47,78EUR
|3,02EUR
|6,75%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Montag nach den Quartalszahlen. Die Aufträge des Herstellers von Windkraftanlagen seien ja bekannt, der Bestand liege auf Rekordniveau./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,94 €
|
Abst. Kursziel*:
0,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,65%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
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