Nordex Aktie
|47,78EUR
|3,02EUR
|6,75%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 49,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei mit einem ruhigen Quartal gut ins Jahr gestartet, schrieb Ajay Patel am Montag nach den Zahlen. Der positive Profitabilitätstrend der vergangenen Quartale habe sich fortgesetzt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
49,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,16 €
|
Abst. Kursziel*:
0,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
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