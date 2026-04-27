Nordex Aktie

47,78EUR 3,02EUR 6,75%
Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

27.04.2026 08:03:03

Nordex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Constantin Hesse am Montag nach Geschäftszahlen. Der schwächere Cashflow komme erwartungsgemäß und sei auf die Normalisierung im Umlaufvermögen zurückzuführen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:39 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:39 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex AG Buy
Unternehmen:
Nordex AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,30 € 		Abst. Kursziel*:
16,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

