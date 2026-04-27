Nordex Aktie
|47,78EUR
|3,02EUR
|6,75%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Constantin Hesse am Montag nach Geschäftszahlen. Der schwächere Cashflow komme erwartungsgemäß und sei auf die Normalisierung im Umlaufvermögen zurückzuführen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:39 / A.M.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 01:39 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,30 €
|
Abst. Kursziel*:
16,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AG
|
27.04.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
27.04.26
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
27.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 57 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
27.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
27.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.04.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
27.04.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
27.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)