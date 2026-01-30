secunet Security Networks Aktie
|237,50EUR
|6,00EUR
|2,59%
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 236 auf 254 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das IT-Sicherheitsunternehmen habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht. Er hob seine Schätzungen an. Für 2026 liege er nun am oberen Ende der Unternehmenszielspanne./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
254,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
241,00 €
|
Abst. Kursziel*:
5,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
237,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,95%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
