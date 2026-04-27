Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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27.04.2026 08:53:10

Alphabet A (ex Google) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktien mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aktuelle Signale vom Werbemarkt seien trotz des widrigen Umfelds robust, schrieb Brent Thill am Sonntag. Die Ausgaben tendierten hin zu Alphabet. Er sieht gewisses Überraschungspotenzial für das erste Quartal./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 344,40 		Abst. Kursziel*:
16,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 350,34 		Abst. Kursziel aktuell:
14,17%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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