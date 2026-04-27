Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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27.04.2026 09:06:48

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aktuelle Signale vom Werbemarkt seien trotz des widrigen Umfelds robust, schrieb Brent Thill am Sonntag. Bei Meta zeichne sich im ersten Quartal das stärkste Wachstum seit fünf Jahren ab, doch der Ausblick auf das zweite Quartal könnte konjunkturell bedingt gedämpft ausfallen. Die Aktien seien aber ziemlich günstig./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 1 000,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 675,03 		Abst. Kursziel*:
48,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 678,62 		Abst. Kursziel aktuell:
47,36%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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