Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Alex Irving analysierte am Freitagnachmittag, ob Fluggesellschaften die höheren Treibstoffpreise an ihre Kunden weiterreichen können. Die Anhaltspunkte dafür seien schwach, auch wenn Preiserhöhungen für Tickets angekündigt seien. Für die Gewinnmargen gebe es auf längere Sicht den stabilisierenden Mechanismus sinkender Kapazitäten. Als margenstarke Fluggesellschaften mit soliden Bilanzen seien IAG oder Ryanair für solche eine Phase am besten positioniert./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 14:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23,71 €
|
Abst. Kursziel*:
34,96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,01%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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