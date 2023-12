LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Treffen mit der Vorstandsspitze auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58,50 Euro belassen. Er schätze die langfristige Wachstumsstory des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Einführung heliumfreier neuer MRT-Systeme (1,5-T und 3-T) sein in Vorbereitung und "nicht mehr allzu weit entfernt", habe es geheißen. Zudem werde die Ansicht vertreten, der Konkurrenz im Bereich der photonenzählenden Computertomografie (CT) einige Jahre voraus zu sein./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 20:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 20:46 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.