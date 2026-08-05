SpaceX Aktie
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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
SpaceX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der Weltraum- und KI-Konzern mache an allen Fronten solide Fortschritte, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleich zu Beginn der Börsenstory setze das Unternehmen mit starken Ergebnissen eine Duftmarke./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 210,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 115,57
|
Abst. Kursziel*:
81,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 112,94
|
Abst. Kursziel aktuell:
85,94%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
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