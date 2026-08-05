FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's von 340 auf 330 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal sei gemischt gewesen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber eine erhoffte Belebung des US-Geschäfts durch einen Führungswechsel. Eine neue US-Chefin solle das Wachstum im Heimatmarkt wieder beschleunigen./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.