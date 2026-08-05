GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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05.08.2026 20:15:02

GEA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach der Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sebastian Kuenne äußerte sich am Mittwoch erleichtert. Denn er ziehe es vor, dass auf diese Weise große Übernahmen vermieden würden, solange der Anlagenbauer noch an wichtigen internen Projekten arbeite. Der Experte verwies auf die konzernweite Einführung der Planung und Steuerung der Unternehmensressourcen auf Basis von SAP sowie auf die Optimierung des Beschaffungswesens./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:38 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Outperform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
64,50 € 		Abst. Kursziel*:
13,18%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
64,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,62%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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