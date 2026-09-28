RENK Aktie

39,56EUR -1,00EUR -2,45%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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28.09.2026 13:28:50

RENK Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 75 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des dritten Quartals könnte etwas enttäuschen, schrieb David Perry am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions (VMS) rechnet er aber mit starken Resultaten./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 11:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 12:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
39,40 € 		Abst. Kursziel*:
57,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,72%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:28 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

RENK 39,56 -2,45% RENK

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14:11 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:10 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
14:10 LANXESS Underweight Barclays Capital
14:09 Netflix Outperform Bernstein Research
14:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
14:07 UBS Outperform RBC Capital Markets
14:00 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:48 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:46 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:36 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:32 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
13:29 L'Oréal Buy UBS AG
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11:54 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:54 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:04 Erste Group Bank buy UBS AG
11:01 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10:47 DHL Group Neutral UBS AG
10:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:44 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 Infineon Neutral UBS AG
10:44 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:43 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:42 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:40 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:35 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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10:32 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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