NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hielten weiter die Waage zwischen Ausschüttungen an die Anleger und Schuldenabbau, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seiner ersten Reaktion auf die Mitteilung zum Kapitalmarkttag. Es gebe für die Aktionäre damit vielleicht nicht denselben "Zuckerrausch" wie bei der Konkurrenz./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:40 / EDT



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