Beiersdorf Aktie
|77,54EUR
|-1,02EUR
|-1,30%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen für den Konsumgüterkonzern an jüngste Daten von Verkaufsscannern, Erkenntnisse von der Global Beauty Conference von JPMorgan sowie Gespräche mit Investor Relations an. Letztlich erwartet sie für den Consumer-Bereich der Haut- und Körperpflege einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 1,1 Prozent im dritten Quartal, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 27. Oktober schrieb./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78,36 €
|
Abst. Kursziel*:
2,09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,17%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|78,10
|-0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:10
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|14:09
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:29
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13:28
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|13:18
|BP Buy
|UBS AG
|13:17
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|11:01
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)