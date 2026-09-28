STMicroelectronics Aktie
|46,38EUR
|0,84EUR
|1,83%
WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Vor der anstehenden Berichtssaison seien die Chancen gut wie seit vielen Quartalen nicht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Mit seiner Ergebnisprognose für 2027 sieht er sich etwa 20 Prozent über dem Konsens und lobte das enorm gut berechenbare Geschäft der Franzosen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 13:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,57 €
|
Abst. Kursziel*:
75,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,49%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
22.09.26
|Aktien von Infineon, STMicroelectronics und Co. mit Rückenwind: Meta beflügelt Tech- und Chipwerte (dpa-AFX)
|
24.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.07.26
|STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom (Financial Times)
|
23.07.26
|STMicroelectronics-Aktie rutscht ab: Erwartungen trotz starkem Quartal verfehlt (finanzen.at)
|
23.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon leidet unter STMicro und Texas Instruments (dpa-AFX)
|
23.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro (dpa-AFX)
|
23.07.26
|AKTIE IM FOKUS: STMicro brechen ein - Umsatzziel unter Erwartungen (dpa-AFX)
|
23.07.26
|KI-Boom treibt Chip-Geschäft von STMicro an - Investoren dennoch enttäuscht (dpa-AFX)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|13:28
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:28
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:28
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|46,38
|1,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16:31
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:57
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15:57
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|15:36
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:34
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:10
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|14:09
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:29
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13:28
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|13:21
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|13:18
|BP Buy
|UBS AG
|13:17
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|11:01
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.