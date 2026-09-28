ASML NV Aktie

1 562,20EUR 36,60EUR 2,40%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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28.09.2026 13:29:10

ASML NV Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bestätigte den Spezialisten für Lithographiesysteme für die Halbleiterbranche am Freitag als Top-Favoriten für die anstehende Berichtssaison. Er sieht noch etwas Potenzial für die Kapazitäts- und Umsatzziele für 2027 und 2028./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2 350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 520,60 € 		Abst. Kursziel*:
54,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 562,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,43%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:29 ASML NV Buy UBS AG
15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 559,40 2,22% ASML NV

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15:36 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
15:34 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
14:11 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:10 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
14:10 LANXESS Underweight Barclays Capital
14:09 Netflix Outperform Bernstein Research
14:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
14:07 UBS Outperform RBC Capital Markets
14:00 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:48 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:46 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:36 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:32 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
13:29 L'Oréal Buy UBS AG
13:29 ASML NV Buy UBS AG
13:28 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 STMicroelectronics Buy UBS AG
13:21 Evonik Kaufen DZ BANK
13:18 BP Buy UBS AG
13:17 CTS Eventim Buy UBS AG
13:15 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
11:55 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:54 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:04 Erste Group Bank buy UBS AG
11:01 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10:47 DHL Group Neutral UBS AG
10:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:44 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 Infineon Neutral UBS AG
10:44 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:43 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:42 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:40 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:35 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:34 BASF Buy Deutsche Bank AG
10:33 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:32 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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