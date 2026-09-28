Beiersdorf Aktie

78,40EUR -0,16EUR -0,20%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.09.2026 15:34:02

Beiersdorf Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 76 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Quartalszahlen am 27. Oktober bleibe die Marke Nivea eines der größten Sorgenkinder des Konsumgüterkonzerns, schrieb David Hayes in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte mit Blick auf den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen in Westeuropa sowie Spannungen mit dem Einzelhandel seine Schätzungen. Es gebe nur wenig Anzeichen für eine kurzfristige Erholung, und die eingefrorenen Vermögenswerte in Russland seien ein Problem. Im Dermatologiebereich laufe es indes weiter gut./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
78,00 € 		Abst. Kursziel*:
-5,13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,61%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

mehr Analysen
15:34 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
13:46 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:51 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 78,64 0,10% Beiersdorf AG

Aktuelle Aktienanalysen

16:32 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16:31 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
15:57 KWS SAAT Halten DZ BANK
15:57 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
15:36 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
15:34 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
14:11 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:10 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
14:10 LANXESS Underweight Barclays Capital
14:09 Netflix Outperform Bernstein Research
14:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
14:07 UBS Outperform RBC Capital Markets
14:00 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:48 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:46 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:36 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:32 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
13:29 L'Oréal Buy UBS AG
13:29 ASML NV Buy UBS AG
13:28 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 STMicroelectronics Buy UBS AG
13:18 BP Buy UBS AG
13:17 CTS Eventim Buy UBS AG
13:15 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
11:55 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:54 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:04 Erste Group Bank buy UBS AG
11:01 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10:47 DHL Group Neutral UBS AG
10:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:44 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:44 Infineon Neutral UBS AG
10:44 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:43 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:42 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:41 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:40 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:36 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:35 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:34 BASF Buy Deutsche Bank AG
10:33 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:32 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:29 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen