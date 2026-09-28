Netflix Aktie
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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Plattformen für digitale Comics wie Webtoon dürften dank der Animationsmöglichkeiten von KI zunehmend interessant werden für "Big Media"-Unternehmen, schrieb Laurent Yoon am Montag. Webtoon ist nicht börsennotiert, gehört aber mehrheitlich zu Naver, die von Bernstein mit "Outperform" eingestuft werden./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 95,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 71,14
|
Abst. Kursziel*:
33,53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 70,22
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,29%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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18.09.26
|Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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18.09.26
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Analysen zu Netflix Inc.
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|Bernstein Research
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|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
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|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
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Aktuelle Aktienanalysen
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|13:35
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|13:15
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|10:44
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
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|10:42
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|10:41
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|10:40
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|10:40
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|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)