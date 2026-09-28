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28.09.2026 14:09:35

Netflix Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Plattformen für digitale Comics wie Webtoon dürften dank der Animationsmöglichkeiten von KI zunehmend interessant werden für "Big Media"-Unternehmen, schrieb Laurent Yoon am Montag. Webtoon ist nicht börsennotiert, gehört aber mehrheitlich zu Naver, die von Bernstein mit "Outperform" eingestuft werden./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 95,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 71,14 		Abst. Kursziel*:
33,53%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 70,22 		Abst. Kursziel aktuell:
35,29%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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