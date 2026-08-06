Springer Nature Aktie
|19,00EUR
|0,14EUR
|0,74%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 31,00 auf 32,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag habe insgesamt besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzung (Ebita) für das kommende Jahr./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19,32 €
|
Abst. Kursziel*:
67,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,53%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Springer Nature nach Zahlen auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Springer Nature vorbörslich stark - Optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
05.08.26
|EQS-News: Strong H1 performance led by momentum in Research. 2026 outlook updated (EQS Group)
|
05.08.26
|EQS-News: Erfolgreiches erstes Halbjahr mit anhaltender Dynamik im Segment Research – Ausblick für das Gesamtjahr angepasst (EQS Group)
Analysen zu Springer Nature
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|19,00
|0,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:12
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06:10
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.