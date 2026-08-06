Springer Nature Aktie
|19,00EUR
|0,14EUR
|0,74%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Dynamik im Research-Bereich sorge für leicht steigende Schätzungen, schrieb James Tate am Mittwoch im Resümee des Quartalsberichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,32 €
|
Abst. Kursziel*:
34,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,84%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Springer Nature nach Zahlen auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Springer Nature vorbörslich stark - Optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
05.08.26
|EQS-News: Strong H1 performance led by momentum in Research. 2026 outlook updated (EQS Group)
|
05.08.26
|EQS-News: Erfolgreiches erstes Halbjahr mit anhaltender Dynamik im Segment Research – Ausblick für das Gesamtjahr angepasst (EQS Group)
Analysen zu Springer Nature
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|19,00
|0,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:12
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06:10
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)