Springer Nature Aktie

19,00EUR 0,14EUR 0,74%
Springer Nature für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

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06.08.2026 07:16:35

Springer Nature Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Dynamik im Research-Bereich sorge für leicht steigende Schätzungen, schrieb James Tate am Mittwoch im Resümee des Quartalsberichts./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Springer Nature Buy
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,32 € 		Abst. Kursziel*:
34,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,84%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:16 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Springer Nature 19,00 0,74% Springer Nature

Aktuelle Aktienanalysen

07:16 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:16 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:12 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Beiersdorf Underweight Barclays Capital
06:10 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG
05.08.26 AMD Buy UBS AG
05.08.26 AMD Kaufen DZ BANK
05.08.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.08.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
05.08.26 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
05.08.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
05.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
05.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
05.08.26 Novo Nordisk Underperform Bernstein Research
05.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 Infineon Hold Warburg Research
05.08.26 Zalando Overweight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
05.08.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 AMD Outperform Bernstein Research
05.08.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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