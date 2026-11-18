Springer Nature Aktie
|23,00EUR
|0,80EUR
|3,60%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen für die ersten neun Monate mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien stark ausgefallen und auch die anschließende Telefonkonferenz sei positiv verlaufen, schrieb Steve Liechti seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hob vor allem eine starke Entwicklung des Fachverlags im Segment Forschung hervor./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,85 €
|
Abst. Kursziel*:
35,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,78%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.11.26
|ROUNDUP/Dank Forschungssparte: Springer Nature wird noch etwas optimistischer (dpa-AFX)
|
17.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Ausblick treibt Springer Nature nur kurz weiter an (dpa-AFX)
|
17.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Springer Nature auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
17.11.26
|EQS-News: Strong performance in the first nine months, led by momentum in Research. 2026 outlook updated (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-News: Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten, getragen von der anhaltenden Dynamik im Segment Research. Prognose für 2026 angepasst (EQS Group)
|
13.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Springer Nature
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|22,70
|2,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:48
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital