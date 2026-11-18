United Internet Aktie
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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ganesha Nagesha passte seine Schätzungen am Montag an die Quartalsberichte von United Internet und der Tochter 1&1 an. Das höhere Kursziel für den Mutterkonzern wird allerdings vor allem von der weiteren Tochter Ionos getrieben. Nagesha erinnerte daran, dass das Kursziel für den Webhoster zuletzt von seinem Kollegen Andrew Ross ebenfalls deutlich auf 42 Euro erhöht wurde./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Overweight
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24,64 €
|
Abst. Kursziel*:
37,99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,78%
|
Analyst Name::
Ganesha Nagesha
|
KGV*:
-
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