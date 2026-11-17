Deutsche Bank Aktie
|30,80EUR
|-1,74EUR
|-5,33%
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach kritischen Medienberichten über interne Kontrollen des Finanzinstituts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die in den verschiedenen Artikeln angesprochenen Themen seien sehr breit gefächert, bezögen sich aber auf vergangene Probleme, die weitgehend gelöst seien, schrieb Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er halte die Probleme aus finanzieller Sicht für beherrschbar und berücksichtige daher in seinen Prognosen keine zusätzlichen Rückstellungen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,94 €
|
Abst. Kursziel*:
32,51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,12%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
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|UBS AG
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|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|18:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,89
|-5,07%
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|K+S Kaufen
|DZ BANK
|15:57
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|14:51
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:51
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
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|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|AXA Overweight
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|13:35
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|Barclays Capital
|13:34
|Hannover Rück Underweight
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|13:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13:34
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:33
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:58
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:29
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
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|Baader Bank
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|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
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|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
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