Springer Nature Aktie
|22,50EUR
|-0,25EUR
|-1,10%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 32,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Wissenschafts- und Fachverlag sei im Segment Forschung stark gewachsen, schrieb Daniel Kerven in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Auch die Segmente Erziehung und zum geringeren Teil auch Gesundheit hätten beim Umsatz zugelegt. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,80 €
|
Abst. Kursziel*:
48,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,00%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Springer Nature auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten, getragen von der anhaltenden Dynamik im Segment Research. Prognose für 2026 angepasst (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Strong performance in the first nine months, led by momentum in Research. 2026 outlook updated (EQS Group)
|
13.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
02.11.26
|XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.at)
Analysen zu Springer Nature
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|22,55
|-0,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research