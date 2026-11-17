K+S Aktie
|13,01EUR
|0,19EUR
|1,48%
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 16,75 auf 16,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Quartalszahlen des Düngerkonzerns seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings mangele es der Aktie derzeit an klaren Kurstreibern./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Kaufen
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
13,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
13,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|17:07
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:07
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:07
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|13,02
|1,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:07
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|15:57
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|14:51
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:51
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13:34
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:33
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:58
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:29
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets