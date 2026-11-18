Siltronic Aktie
|55,60EUR
|3,35EUR
|6,41%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie von Siltronic bei unverändertem Kursziel von 90 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Waferhersteller sei ein "Spätblüher", schrieb Gustav Froberg am Dienstag in seiner Kaufempfehlung. Die immense Servernachfrage bis 2028 werde diesem nun den "Ergebnisboom" bringen, den viele Siltronic-Kunden bereits erlebt hätten. Vor einem Ergebnis- und Cashflowanstieg sei jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg in die Anlagestory./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,50 €
|
Abst. Kursziel*:
71,43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,87%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
08:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel bleibt 90 Euro (dpa-AFX)
|
16.11.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
16.11.26
|XETRA-Handel TecDAX leichter (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.11.26
|EQS-PVR: Siltronic AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Siltronic AG
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Siltronic AG
|55,25
|5,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research