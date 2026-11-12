Springer Nature Aktie

22,60EUR 0,20EUR 0,89%
Springer Nature ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

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12.11.2026 10:40:16

Springer Nature Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Im Research-Bereich dürfte es weiter gut gelaufen sein, schrieb Steve Liechti in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 17. November./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Springer Nature Buy
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,60 € 		Abst. Kursziel*:
37,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,17%
Analyst Name::
Steve Liechti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Springer Nature 22,65 1,12% Springer Nature

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10:22 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10:19 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
10:03 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09:53 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:52 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
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09:43 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
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08:42 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
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08:28 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
08:24 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:20 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:02 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:59 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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