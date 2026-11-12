Springer Nature Aktie
|22,60EUR
|0,20EUR
|0,89%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
12.11.2026 10:40:16
Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Im Research-Bereich dürfte es weiter gut gelaufen sein, schrieb Steve Liechti in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 17. November./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,60 €
|
Abst. Kursziel*:
37,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,17%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Springer Nature
|
09.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
02.11.26
|XETRA-Handel: Zum Start Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen SDAX am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
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|10:40
|Springer Nature Buy
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|11.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|22,65
|1,12%
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|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
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|10:40
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|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
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|Deutsche Bank AG
|09:53
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|09:52
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|09:43
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|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
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|08:28
|LEG Immobilien Overweight
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|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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