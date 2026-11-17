Sanofi Aktie
|86,50EUR
|-1,02EUR
|-1,17%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einem Gespräch mit dem Management im Bereich Impfstoffe auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Segment Vakzine behalte auch unter der neuen Konzernführung seine strategische Priorität, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Pipeline biete zahlreiche Möglichkeiten für ein langfristiges Wachstum des Pharmakonzerns./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86,71 €
|
Abst. Kursziel*:
15,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,61%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
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|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Sanofi Outperform
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|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
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|04.11.26
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|DZ BANK
|04.11.26
|Sanofi Outperform
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|04.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|86,50
|-1,17%
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|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:07
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|15:57
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|14:51
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:51
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|14:50
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|13:35
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13:34
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:33
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:58
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
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|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
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|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
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|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
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|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Bernstein Research
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|Merck Market-Perform
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