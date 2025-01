NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Neutral" belassen. Nur wenn die Hyperinflation exkludiert werde, habe der Hersteller von Aromen und Duftstoffen im vierten Quartal den Vara-Konsens für das organische Umsatzwachstum übertroffen, schrieb Analystin Georgina Fraser am Donnerstag. Bessere Profitabilität mache dies zwar wett, dennoch dürfte das Umsatzwachstum am Markt aber als enttäuschend angesehen werden. Sie bemängelte zudem die bislang recht dürftigen Kommentare von Symrise zum vierten Quartal./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.