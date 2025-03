NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Symrise auf "Overweight" belassen. Eine Veranstaltung der US-Bank mit Duftstoff- und Aromenherstellern habe gezeigt, dass den immer noch durchwachsenen Absatztrends auf den Märkten für Lebensmittel und Konsumgüter das Vertrauen der Unternehmen gegenüber stehe, mittels Marktdurchdringung ihr Wachstum zu steigern, schrieb Analyst Edward Hockin in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Sie setzten zudem auf neue Produkte und ein besseres Wachstum mit lokalen Kunden. Nach dem Erholungsjahr 2024 sei 2025 mit einer Normalisierung und geringeren Wachstumsraten zu rechnen. Bei Symrise sieht Hockin ein schwaches erstes Quartal, hob aber das Margenpotenzial durch Sparmaßnahmen und die attraktive Bewertung hervor./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.