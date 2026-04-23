NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti ging nach einem entsprechenden Medienbericht in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar kurz auf einen möglichen Zusammenschluss zwischen der Telekom und ihrer US-Tochter ein. In den Berichten gehe es um eine neue Holdinggesellschaft, die dann für beide Firmen biete. Petti kann sich Fusionsbestrebungen aus Sicht der Deutschen zwar durchaus vorstellen, sieht jedoch für den US-Konzern keinen strategischen Reiz. Ein Deal könnte ihren Anlegern zwar durch eine hohe Prämie versüßt werden, dafür müssten sie aber plötzlich mit einem hohen Engagement im langsam wachsenden europäischen Markt leben. Petti wies mit Blick auf beide Aktien auch auf die negative Einschätzung des Marktes hin./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDT



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