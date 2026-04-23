T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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23.04.2026 06:56:16

T-Mobile US Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti ging nach einem entsprechenden Medienbericht in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar kurz auf einen möglichen Zusammenschluss zwischen der Telekom und ihrer US-Tochter ein. In den Berichten gehe es um eine neue Holdinggesellschaft, die dann für beide Firmen biete. Petti kann sich Fusionsbestrebungen aus Sicht der Deutschen zwar durchaus vorstellen, sieht jedoch für den US-Konzern keinen strategischen Reiz. Ein Deal könnte ihren Anlegern zwar durch eine hohe Prämie versüßt werden, dafür müssten sie aber plötzlich mit einem hohen Engagement im langsam wachsenden europäischen Markt leben. Petti wies mit Blick auf beide Aktien auch auf die negative Einschätzung des Marktes hin./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 23:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 188,92 		Abst. Kursziel*:
58,80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 194,34 		Abst. Kursziel aktuell:
54,37%
Analyst Name::
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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