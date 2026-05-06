FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 270 auf 250 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ende April habe die US-Tochter der Deutschen Telekom besser als erwartete Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Jahresziele angehoben, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die leicht gestiegene Kundenabwanderung mache dennoch ein höheres Maß an Wettbewerbsaktivität in der Branche sichtbar, weshalb er seine Schätzungen und damit auch den fairen Wert der Aktie senkte. Meldungen der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass sich die Deutsche Telekom T-Mobile US wieder komplett einverleiben wolle, hält der Analyst für "wenig realistisch"./ck/rob/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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