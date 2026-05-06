T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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06.05.2026 12:23:12

T-Mobile US Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 270 auf 250 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ende April habe die US-Tochter der Deutschen Telekom besser als erwartete Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Jahresziele angehoben, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die leicht gestiegene Kundenabwanderung mache dennoch ein höheres Maß an Wettbewerbsaktivität in der Branche sichtbar, weshalb er seine Schätzungen und damit auch den fairen Wert der Aktie senkte. Meldungen der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass sich die Deutsche Telekom T-Mobile US wieder komplett einverleiben wolle, hält der Analyst für "wenig realistisch"./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 194,31 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 193,26 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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