T-Mobile US Aktie
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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 270 auf 250 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ende April habe die US-Tochter der Deutschen Telekom besser als erwartete Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Jahresziele angehoben, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die leicht gestiegene Kundenabwanderung mache dennoch ein höheres Maß an Wettbewerbsaktivität in der Branche sichtbar, weshalb er seine Schätzungen und damit auch den fairen Wert der Aktie senkte. Meldungen der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass sich die Deutsche Telekom T-Mobile US wieder komplett einverleiben wolle, hält der Analyst für "wenig realistisch"./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Kaufen
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Unternehmen:
T-Mobile US
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 194,31
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 193,26
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Matthias Volkert
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KGV*:
-
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