T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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29.04.2026 09:34:06

T-Mobile US Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 300 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telekom-Tochter habe die Erwartungen getoppt und die Ziele angehoben, schrieb Sebastiano Petti am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Er sieht eine gute Einstiegschance in einen Top-Favoriten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 186,72 		Abst. Kursziel*:
47,28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 196,06 		Abst. Kursziel aktuell:
40,26%
Analyst Name::
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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