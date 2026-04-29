T-Mobile US Aktie
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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 300 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telekom-Tochter habe die Erwartungen getoppt und die Ziele angehoben, schrieb Sebastiano Petti am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Er sieht eine gute Einstiegschance in einen Top-Favoriten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
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Unternehmen:
T-Mobile US
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 275,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 186,72
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Abst. Kursziel*:
47,28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 196,06
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,26%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
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KGV*:
-
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