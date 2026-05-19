T-Mobile US Aktie
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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
19.05.2026 12:19:35
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Sebastiano Petti am Montagabend anlässlich der jährlichen Konferenz der US-Bank für Technologie, Medien und Kommunikation (TMC)./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
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Unternehmen:
T-Mobile US
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 275,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 190,65
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Abst. Kursziel*:
44,24%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 190,65
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,24%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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