T-Mobile US Aktie

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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040

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29.04.2026 12:07:06

T-Mobile US Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für T-Mobile US von 253 auf 224 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Ng setzte in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Er begründete dies mit anhaltendem Wettbewerbsdruck im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft. Er sieht aber weiter enormes Kundenpotenzial und gute Trends beim Durchschnittsumsatz je Kunde./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Buy
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 224,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 186,72 		Abst. Kursziel*:
19,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 196,06 		Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
Analyst Name::
Michael Ng 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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