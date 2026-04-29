T-Mobile US Aktie
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WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
T-Mobile US Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für T-Mobile US von 253 auf 224 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Ng setzte in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an. Er begründete dies mit anhaltendem Wettbewerbsdruck im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft. Er sieht aber weiter enormes Kundenpotenzial und gute Trends beim Durchschnittsumsatz je Kunde./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Buy
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 224,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 186,72
|
Abst. Kursziel*:
19,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 196,06
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,25%
|
Analyst Name::
Michael Ng
|
KGV*:
-
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