Talanx Aktie
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|2,11%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Von der deutschen Rentenreform dürfte unter den Versicherern die Allianz am meisten profitieren, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
143,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
109,30 €
|
Abst. Kursziel*:
30,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,25%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
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|Talanx Overweight
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|18.03.26
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|08.12.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
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|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
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|DZ BANK
|08.12.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
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|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
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|Talanx Halten
|DZ BANK
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