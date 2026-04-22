NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er nur leichte Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der sich bessernden Erfolgsbilanz und der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens sei die Aktie nach wie vor moderat bewertet./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:29 / BST



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