Talanx Aktie

117,80EUR 0,90EUR 0,77%
Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 16:57:20

Talanx Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er nur leichte Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der sich bessernden Erfolgsbilanz und der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens sei die Aktie nach wie vor moderat bewertet./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
117,40 € 		Abst. Kursziel*:
6,47%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
117,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten