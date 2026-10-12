Tesla Aktie
|343,10EUR
|0,80EUR
|0,23%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Zahlen aus der US-Autobranche zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Saisonal bereinigte Autoverkaufszahlen (SAAR) sprächen für gute Preise aus Sicht der Hersteller, schrieb Tom Narayan in einem Branchenausblick am Montag. Tesla habe im zweiten Quartal mit den Absatzzahlen die Erwartungen übertroffen./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 382,70
|
Abst. Kursziel*:
25,42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 382,70
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,42%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
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|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|342,70
|0,12%
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|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
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|09.10.26
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|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|09.10.26
|Michelin Neutral
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|09.10.26
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|UBS AG
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|09.10.26
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