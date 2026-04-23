Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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23.04.2026 06:04:22

Tesla Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das Unternehmen habe positiv überrascht und eine operative Ergebnismarge (Ebit) erzielt, die doppelt so hoch sei wie am Markt im Schnitt erwartet, schrieb Philippe Houchois in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dies habe dazu beigetragen, im Kerngeschäft mit Elektroautos trotz niedrigerer Volumina mit den Bruttomargen die Erwartungen deutlich zu übertreffen. In der Telefonkonferenz nach den Zahlen habe es derweil keine bahnbrechenden Ankündigungen gegeben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Hold
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 387,51 		Abst. Kursziel*:
-9,68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 378,94 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,64%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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