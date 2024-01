ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 71 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern sei für die Energiewende gut positioniert, da er frühzeitig in kohlenstoffarme Geschäftsbereiche eingestiegen sei, schneller wachse als andere Unternehmen und bereits Renditen von fast 10 Prozent erwirtschafte, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 15:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 15:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.