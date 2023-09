NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Papiere von Totalenergies mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Christyan Malek verlieh den Papieren vor dem Kapitalmarkttag des Energiekonzerns zudem den Status "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf die Veranstaltung Chancen auf eine gute Kursentwicklung signalisiert. Wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Ölsektor schrieb, entwickelten sich in der Branche die freien Barmittel besser. Angesichts der Makro-Volatilität blieben die Investitionen aber gedeckelt./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.